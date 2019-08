Muita emoção na despedida a Padre Afonso

Em Serra Talhada, muita emoção na despedida ao Monsenhor Afonso Carvalho, conhecido carinhosamente pelos fiéis por Padre Afonso, que faleceu no último sábado aos 83 anos e 55 anos de sacerdócio.

A despedida aconteceu na Igreja do Bom Jesus Ressuscitado, onde foi o primeiro pároco até 2008. Foram dias missas de corpo presente. Nas duas muita emoção. A última, presidida por Dom Egídio Bisol . Na sequência, ao ser retirado o caixão que levava Padre Afonso, os fiéis cantaram a clássica “Obrigado ao homem do campo”. Monsenhor Afonso era um defensor intransigente do meio ambiente e de nosso ecossistema. O caixão foi conduzido por sacerdotes irmãos da Diocese.

Em seguida, o corpo foi levado para a comunidade de Santa Maria de Mirandiba, onde ele nasceu, quando foi sepultado. Detalhe é que o local foi preparado pelo próprio Monsenhor Afonso.

Via Nill Júnior