Mulher agride ex-companheiro no Centro de Serra Talhada

Policiais Militares do 14º BPM foram solicitados, via rádio, no final da tarde do último sábado (29), para averiguar uma agressão ocorrida na Concha Acústica, no Centro de Serra Talhada. Chegando ao local encontraram que a vítima, estava com várias escoriações nos braços e no rosto.

Ao ser indagado sobre os ferimentos, o mesmo informou ter sido espancado pela sua ex-companheira, e como se não bastasse, ela teria fugido levando a chave da sua motocicleta.

Foram realizadas diligências no intuito da captura da imputada, porém sem êxito. A ocorrência foi entregue na DPC local para serem tomadas as medidas de praxe.