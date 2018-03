Mulher agride ex-marido ao vê-lo com a nova namorada, em Serra Talhada

Uma confusão generalizada entre três mulheres e dois homens foi registrada na noite da última terça-feira (06), na Praça Manoel Pereira Lins, Centro de Serra Talhada.

De acordo com informações do 14º BPM, um jovem de 19 anos chegou com a namorada e foi recebido com agressões por parte da ex-esposa, de 20 anos. A confusão cresceu porque as outras pessoas entraram na história e o descontrole aumentou, sendo necessário a ação dos policiais militares.

Todos os envolvidos foram levados para delegacia de polícia e o caso foi registrado como vias de fato.