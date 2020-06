Mulher ameaça matar vizinhança após marido ser preso por furto em Serra Talhada

Policiais Militares do 14° BPM foram solicitados na tarde dessa quinta-feira (18) para conter uma mulher que estava ameaçando os vizinhos de morte, no bairro da Cohab, em Serra Talhada.

Segundo informações da Polícia Militar, ao chegar no local as vítimas relataram que estavam sendo ameaçadas de morte pela imputada, após o marido da mesma ter sido preso e acusado de furto.

Ainda de acordo com a PM, a mulher ameaçou vários populares que residem na mesma rua, afirmando que os moradores teriam denunciado seu esposo.

Diante do fato, as envolvidas foram conduzidas até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.