Mulher apanha e é trancada dentro de casa pelo marido em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada pela polícia foi agredida pelo próprio marido e trancada dentro de casa, na manhã dessa segunda-feira (09). O caso foi registrado no bairro da Cohab, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi agredida pelo companheiro com chutes, tapas e puxões de cabelo, após uma discussão entre as partes.

Ainda de acordo com a PM, a mulher também detalhou, que foi preciso pular o telhado da sua residência para pedir ajuda ao policiamento, pois o homem costuma agredir a mesma com frequência.

O homem foi detido e levado para a delegacia local para serem tomadas as medidas cabíveis.