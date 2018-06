Mulher com medida protetiva é agredida pelo ex-marido em Serra Talhada

Um jovem de 25 anos foi detido, após agredir a ex-mulher de 32 anos, na madrugada desse domingo (03), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, vítima informou que foi agredida no rosto pelo imputado, que é seu ex-companheiro. Ainda segundo a PM, a vítima relatou que há uma medida protetiva em desfavor do seu ex-companheiro.

Foi realizada diligência e localizado o imputado, o qual foi conduzido para DPC local, onde foi autuado em flagrante delito.