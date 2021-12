Mulher de 24 anos é morta a tiros em Petrolina, no Sertão de PE

Nesta terça-feira (07), uma mulher natural de Orocó, foi morta a tiros em Petrolina, no Sertão pernambucano. A vítima identificada como Cleitiane Canário da Silva Rodrigues, 24 anos, foi assassinada a tiros.

De acordo com informações, a Central do 5° BPM foi acionada por populares às 19h05, que ouviram disparos de arma de fogo na Avenida Nordeste, no bairro José e Maria. Os Policiais foram até o local e constataram a veracidade do fato.

A vítima estava caída ao chão, ao lado de uma motocicleta modelo Honda Biz 125, placa GVV-1f04.

Ainda segundo populares, Cleitiane Canário estava sendo seguida por dois homens em uma motocicleta que efetuaram os disparos e tomaram destino ignorado. O SAMU chegou ao local e constatou o óbito. A vítima não tinha passagem policial, e o corpo foi removido para o IML. A Polícia Civil investiga o caso.

Do Nayn Neto