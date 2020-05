Mulher de 53 anos morre com o novo coronavírus em Salgueiro

A Secretaria de Saúde confirmou a morte de uma mulher de 53 anos pelo novo coronavírus. De acordo com o boletim da noite dessa segunda-feira (25), a paciente apresentava histórico de comorbidades e já havia sido positivada com a Covid-19 através de exame do Laboratório Central de Saúde Pública (Lacen-PE).

Também foram registrados mais dois novos casos. Tratam-se de pacientes do sexo masculino que foram positivados através de testes rápidos no município. Um encontra-se em isolamento no Hospital de Campanha e o outro em isolamento domiciliar supervisionado pelas Unidades de Saúde e Central de Monitoramento da Covid-19. (G1)