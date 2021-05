Mulher de 82 anos que recusou vacina morre de Covid em Afogados

É o primeiro caso do qual se tem notícia na região. Município chegou a 60 óbitos.

Uma senhora de 82 anos residente em Afogados da Ingazeira e que se recusou a tomar a vacina contra a Covid-19 veio a óbito de acordo com o boletim de hoje.

A morte ocorreu dia 18 de maio mas a confirmação do óbito só foi divulgada no boletim de hoje.

O nome e o bairro costumam ser preservados e, diante do agravante, a prefeitura não deu mais dados em seu boletim. Limitou-se a dizer que, na janela de imunização a senhora recusou a vacina.

“A prefeitura se solidariza com familiares”, disse a municipalidade em nota. É o primeiro caso do qual se tem notícia de óbito de idoso que não tomou a vacina por recusa no Pajeú.

Nesta quarta (26) foram registrados 49 casos novos para a COVID – 19, comprovando tendência de alta.

Hoje, 15 pacientes apresentaram cura após avaliação clínica e epidemiológica. O município atingiu a marca de 4.248 pessoas (92,91 %) recuperadas para covid-19. Atualmente, 264 casos estão ativos.

Afogados atingiu a marca de 17.857 pessoas testadas para covid-19, o que representa 47,92% da população. O município chegou aos 60 óbitos.

Do Nill Júnior