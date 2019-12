Mulher deixa filha de dois meses em casa e é detida suspeita de abandono de incapaz em PE

Uma mulher suspeita de abandono de incapaz foi detida no município de Caetés, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (27). De acordo com a Polícia Militar, a mulher havia deixado a filha de dois meses sozinha em casa.

Ainda segundo informações da PM, a denúncia foi feita pelo tio da mulher de idade e nome não divulgados. A mãe da criança foi encontrada embriagada em um bar no bairro Rua Nova. Os policiais conduziram ela até a casa e depois a levaram para a delegacia do município. (G1)