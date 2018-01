Uma mulher de 30 anos acionou a polícia na madrugada desse domingo (21) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com informações da PM, a vítima informou que sofreu maus-tratos e ameaças do seu companheiro C. J.da Silva, 32 anos.

O policiamento localizou o acusado e encaminhou as partes para a DPC local para que fossem tomadas as devidas providências.