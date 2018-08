Mulher descobre que foi traída pelo marido e é espancada em Serra Talhada

Uma mulher de 44 anos, foi agredida pelo próprio marido de 38 anos, na noite desse sábado (25), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, populares informaram que uma mulher estava dentro de um veículo sendo agredida por um homem. Ao chegar no local, o policiamento visualizou um Hyundai HB-20, cor prata, estacionado, o imputado estava encostado no carro e a vítima deitada na calçada, ferida devido as agressões sofridas.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que descobriu a relação extra-conjugal, e ao pedir explicações, recebeu socos, chute e tapas no rosto. Ela também revidou a violência

Ambos estavam com sinais de embriagues alcoólica. O homem foi autuado em flagrante por agressão e violência doméstica.