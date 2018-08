Mulher desconfia de traição e dá surra em adolescente no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Uma mulher de 31 anos, agrediu uma adolescente ao suspeitar que ela fosse amante de seu companheiro. O fato aconteceu na noite dessa quinta-feira (09), no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Em depoimento a polícia, a mãe da vítima informou que sua filha foi agredida com tapas pela imputada K. R. C. dos Santos Lima, que desconfia ser traída pelo marido com a menor.

Diante do fato, as envolvidas foram apresentadas a DPC para providências.