Mulher é agredida com paulada nas costas pelo próprio marido no bairro Vila Bela, em Serra Talhada

Uma mulher de 46 anos, foi agredida com uma paulada nas costas pelo próprio marido de 37 anos, nessa quinta-feira (15) no bairro Vila Bela em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, vítima relatou que seu companheiro havia lhe agredido com tapas no rosto, além de ter apertado seu pescoço e ter batido em suas costas com um pedaço de madeira, não satisfeito ainda ameaçou dizendo que a mataria depois que saísse da prisão, a mesma ainda informou que reagiu utilizando o mesmo material e o agrediu com as unhas.

As partes foram conduzidas á DPC local onde o acusado foi autuado em flagrante delito e recolhido para posterior audiência de custódia.