Um homem de 34 anos foi detido nesse domingo (16), após agredir a sua esposa, de 36 anos, com um soco no queixo. A agressão aconteceu na Praça Sérgio Magalhães, no Centro de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a vítima relatou que esta não foi a primeira vez que foi agredida pelo seu marido.

Diante dos fatos, os envolvidos foram encaminhados à DPC local, para adoção de medidas cabíveis.