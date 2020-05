Mulher é agredida com tapas na cabeça e ameaçada de morte pelo marido em Serra Talhada

Mais uma mulher foi vítima de violência doméstica em Serra Talhada. O fato foi registrado na manhã desse domingo (03), no Assentamento Barra do Exú, na zona rural da cidade.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima relatou que foi agredida com dois tapas na cabeça pelo seu companheiro.

Ainda de acordo com informações da PM, o imputado só parou com as agressões, após a mãe da vítima intervir, mesmo assim o agressor passou a ameaçá-la de morte.

O casal foi encaminhado para a delegacia local, para serem tomadas as devidas providências.