Mais um mulher foi vítima de violência doméstica em plena quarentena na noite dessa quinta-feira (16), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada. De acordo com o boletim, a ocorrência foi registrada na Rua do Sol.

Em depoimento a PM, a vítima relatou que foi agredida e ameaçada de morte pelo seu próprio marido.

O homem foi encaminhado para a delegacia local