Mulher é agredida e mantida em cárcere privado pelo companheiro em Serra Talhada

Uma mulher de 27 anos foi vítima de cárcere privado, ameaça e violência física por parte do seu companheiro, de 34 anos. O caso ocorreu na tarde dessa quarta-feira (09), em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, após uma solicitação do Ministério Público de Pernambuco (MPPE), policiais militares se deslocaram para o endereço da ocorrência, a fim de averiguar uma denúncia de cárcere privado. Ao chegarem no local mantiveram contato com a vitima, a mesma informou que havia sido agredida pelo imputado com três tapas no rosto.

“Quando disse que o deixaria, então fui agredida. Só permaneço com ele porque sofro ameaças de morte. Ele também faz ameaças a minha família”, disse a mulher.

A vítima também relatou, que era impedida de se comunicar pelo celular, tendo seu chip sido quebrado pelo acusado.

Diante dos fatos, as partes foram encaminhadas a DPC para que fossem tomadas as devidas providências.