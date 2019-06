Mulher é agredida pelo companheiro após pedir fim do relacionamento em PE

No domingo (9) um homem foi detido em flagrante suspeito de agredir a companheira e a filha, de 17 anos, em Garanhuns, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a companheira do suspeito informou que o homem chegou na casa onde eles moram sob efeito de drogas e ela pediu o fim da relação. O suposto criminoso não aceitou a separação e começou a agredir a mulher. A filha do casal, de 17 anos, tentou intervir, mas também foi agredida.

Ainda de acordo com a PM, os outros filhos do casal saíram de casa para pedir socorro a um vizinho, que entrou em contato com a polícia. Ao chegar no local, a polícia constatou que o homem estava drogado e foi autuado em flagrante por violência doméstica. A vítima prestou queixa e pediu medida protetiva. (G1)