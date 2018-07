Mulher é agredida pelo ex e pela atual namorada dele em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada foi agredida na madrugada desse sábado (21), no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com a Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida por seu ex-companheiro, juntamente com sua atual namorada e outra mulher, que a mesma não soube identificar. O policiamento realizou incursões no intuito de localizar os imputados, porém sem êxito.

A vítima foi encaminhada a DPC local para as providências cabíveis.