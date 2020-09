Mulher é agredida pelo marido após gastar dinheiro com cervejas em Serra Talhada

Policiais Militares do 14° BPM foram acionados pela Central de Operações para se dirigir até a Rua Isidoro de Pereira Lins, no bairro Vila Bela, em Serra Talhada-PE, onde segundo denúncia estava acontecendo uma agressão entre um homem e uma mulher.

Chegando ao local, a vítima informou a guarnição que foi agredida pelo marido com tapas na sua face. No entanto, o imputado negou ter agredido a vítima, mas que houve uma discussão após sua companheira ter gastado R$ 200,00 com dois fardos de cervejas, onde a quantia em dinheiro seria para fazer a feira e pagar o aluguel.

O casal foi encaminhado pelo policiamento até a delegacia local, para adoção de medidas julgadas cabíveis.