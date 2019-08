Mulher é agredida pelo marido com puxões de cabelo e tapas no rosto em Serra Talhada

Uma mulher, de 31 anos, foi espancada pelo próprio marido de 28 anos noite dessa quinta-feira (29). O caso de violência doméstica foi registrado no bairro da Cohab em Serra Talhada.

De acordo com o 14º BPM, a vítima informou que foi agredida com tapas no rosto e puxões de cabelo.

O agressor foi encaminhado junto com a mulher para a delegacia local, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) em desfavor do imputado.