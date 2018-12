Mulher é agredida pelo marido com socos em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada pela polícia, foi agredida pelo marido na noite dessa quinta-feira (20), no bairro Caxixola em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

De acordo com o 14º BPM, o policiamento foi acionado para verificar uma denúncia de violência doméstica, chegando ao local foi constatada a veracidade do fato.

Em depoimento a PM, a vítima informou que havia sido agredida com socos no rosto pelo seu companheiro, e que o mesmo ainda estava no local.

Diante dos fatos os envolvidos foram encaminhados a DPC para adoção das medidas cabíveis.