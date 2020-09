Mais uma mulher foi vítima de violência doméstica na tarde dessa quarta-feira (23), no bairro Vila Bela, em Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima informou que foi agredida pelo seu companheiro com socos e torções no braço, causando algumas lesões.

De imediato, o policiamento fez o deslocamento para capturar o imputado, mas o agressor não foi encontrado