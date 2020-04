Mulher é agredida pelo marido no bairro da Cagep, em Serra Talhada

Mais uma mulher foi agredida pelo marido em plena quarentena, por conta do coronavírus em Serra Talhada. O caso de violência doméstica foi registrado na Rua Projetada II, no bairro da Cagep, em Serra Talhada.

De acordo com o boletim do 14º BPM, a vitima acionou o policiamento e informou que havia sido agredida com socos pelo seu companheiro, o que causou hematomas no queixo e no cotovelo direito.

A polícia realizou rondas no intuito de localizar o acusado, porém sem êxito. A vítima foi conduzida até delegacia local, sendo instaurado um inquérito.