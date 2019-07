Mulher é ameaçada de morte pelo marido após crise de ciúmes, em Serra Talhada

Um jovem de 21 anos, foi detido pela polícia na tarde dessa sexta-feira (19), após ameaçar de morte a própria companheira de 36 amos. O caso de violência doméstica foi registrado na Avenida Miguel Nunes de Souza, no bairro São Cristóvão, em Serra Talhada.

Segundo a Polícia Militar, a mulher informou que entrou em discussão com seu esposo, após uma crise de ciúmes de ambas as partes e que num momento de fúria, o imputado quebrou objetos da residência. Ainda de acordo com a PM, a vítima relatou que o acusado ateou fogo em uma mala dela, e a ameaçou de morte.

A vítima causou escoriações no imputado, após se defender. O casal foi conduzido até a delegacia local, mas a mulher não quis representar queixa contra o agressor.