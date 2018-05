Mulher é ameaçada de morte pelo marido em Serra Talhada

Uma mulher de 30 anos, foi ameaçada de morte pelo o seu marido de 36 anos, na noite desse domingo (27), no bairro Ipsep em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a vítima A. A. Medeiros, informou que seu companheiro G. A. de Oliveira, havia chegado na sua residência embriagado, e que após discussão a ameaçou de morte.

Ainda de acordo com a PM, a vítima relatou que não convive maritalmente com o mesmo, mas que o imputado ainda vive na sua casa. Foi realizada diligência no intuito da captura do imputado, porém sem êxito.

Diante do fato, a vítima foi conduzida a DPC local onde foi instaurado um inquérito para averiguação da situação.