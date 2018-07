Mulher é ameaçada e estuprada por criminoso armado com faca em Serra Talhada

A polícia de Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco, investiga denúncia de estupro na cidade. A vítima foi uma mulher de 29 anos. Ela prestou queixa dizendo que voltava pra casa, no último domingo (15), quando foi abordada por um homem armado com uma faca peixeira.

A vítima foi levada para uma área de matagal, onde o estupro foi cometido. Antes de fugir, o criminoso ainda roubou a bolsa e outros pertences da mulher. A delegacia da cidade está responsável pela investigação do caso.

Do NE10 Interior