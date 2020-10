Na noite dessa quarta-feira (21), uma mulher de 30 anos foi assassinada a tiros no bairro Oscarzão, em Santa Cruz do Capibaribe, Agreste pernambucano. O suspeito do crime é o cunhado da vítima

De acordo com a Polícia Civil, o motivo do homicídio teria sido uma discussão entre o suspeito e os familiares da vítima.

A mulher foi encaminhada para a UPA, mas já chegou ao local sem vida. A Polícia Civil segue investigando o crime.

Do G1