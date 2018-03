Mulher é assassinada com tiros na cabeça em Jatiúca

Uma mulher identificada como Adailza Nunes da Silva de 39 anos, foi assassinada a tiros na noite deste sábado (03), no distrito de Jatiúca, zona rural de Santa Cruz da Baixa Verde, no Sertão do Pajeú.

Segundo informações dois homens não identificados se aproximaram da vítima e efetuaram vários disparos de arma de fogo os quais atingiram a cabeça da vítima, os algozes se evadiram do local tomando destino ignorado. A mesma foi socorrida para o Hospital Regional Professor Agamenon Magalhães (Hospam), porém não resistiu aos ferimentos vindo a óbito, antes de dar a entrada naquele nosocômio.

O caso será investigado pela Delegacia de Polícia Civil de Santa Cruz da Baixa Verde.

Com informações de Nayn Neto