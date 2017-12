Mulher é assassinada pelo ex-companheiro no Sertão de PE

Uma mulher de 30 anos foi assassinada na noite dessa quarta-feira (13) na cidade de Dormentes, Sertão de Pernambuco. De acordo com informações do Boletim de Ocorrência da Polícia Militar, Fernanda Cavalcante morreu no Hospital da cidade, após ter sido esfaqueada no rosto, pescoço e tórax. O autor do crime, segundo testemunhas, é o ex-companheiro da vítima.