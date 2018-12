Mulher é assassinada pelo vizinho no Sertão de Pernambuco

Uma discussão entre vizinhos terminou com o assassinato de uma mulher de 34 anos, em Cabrobó, no Sertão de Pernambuco. De acordo com informações da Polícia Militar, Uilza dos Santos Soares foi atingida por tiros na madrugada do último sábado (8). A vítima chegou a ser levada para o hospital da cidade, mas não resistiu.

Segundo um sobrinho da vítima, que testemunhou o crime, a família estava reunida na casa de uma irmã de Uilza bebendo a noite toda. Na manhã da sexta-feira (7), a vítima teve uma discussão com o vizinho da casa em frente e durante a madrugada ele foi até lá e realizou os disparos que atingiram Uilza.

De acordo com a PM, a família não conhecia o vizinho autor do crime. O homem teria se mudado para o local há cerca de cinco dias. A polícia ainda não tem informações sobre a identidade dele. (G1)