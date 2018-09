Mulher é detida ao tentar entrar com droga dentro de órgão genital em presídio de Arcoverde

Uma mulher foi detida após tentar entrar com droga em uma unidade prisional em Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, nesse sábado (15). De acordo com a Polícia Militar, durante uma revista, a suspeita confessou que introduziu a droga no órgão genital para entregar ao companheiro que está preso.

Ainda segundo a PM, a droga pesou 114 gramas. A mulher foi conduzida para a Delegacia de Plantão, onde foi autuada em flagrante e passará por audiência de custódia. (G1)