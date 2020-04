Mulher é detida ao tentar entrar com papelotes de maconha na cadeia pública de Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada pela polícia foi detida na tarde dessa segunda-feira (07) suspeita de tentar entrar com porções de droga na cadeia pública de Serra Talhada.

Segundo informações do 14º BPM, a mulher foi flagrada com três papelotes de maconha em um pacote de pipoca, possivelmente para ser entregue dentro do estabelecimento prisional.

Diante do fato, a imputada foi apresentada na delegacia local para serem tomadas as medidas necessárias que o caso requer.