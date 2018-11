Mulher é detida após deixar filhos trancados por 12 horas em Serra Talhada

Na noite desse domingo (18) uma mulher foi detida em flagrante por abandono de incapaz em Serra Talhada, Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, testemunhas informaram que a suspeita havia deixado os filhos, de 10 meses e 4 anos, trancados em casa e teria saído por volta das 10h da manhã e retornando às 22 horas.

Ainda de acordo com a PM, ao chegar no local, o Conselho Tutelar estava com a mãe das crianças, que apresentava sinais de embriaguez. A suspeita foi autuada em flagrante e encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil. (G1)