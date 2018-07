Mulher é detida após furtar celular no Pátio da Feira em Serra Talhada

Uma mulher de idade não revelada pela polícia, foi detida na tarde dessa segunda-feira (09), após furtar um celular no Centro de Serra Talhada, no Sertão do Pajeú.

De acordo com a Polícia Militar, guardas municipais acionaram o policiamento e informaram que no banheiro do Pátio da Feira Livre, estava havendo o consumo de drogas. O grupo foi abordado e não foi encontrado nenhum entorpecente, porém após consultar via Alerta Celular o aparelho telefônico de posse de uma mulher de iniciais C. de Souza S., a mesma informou ter furtado o celular Motorola XT1640, de uma mesa que estava sentada próximo, sem que o proprietário percebesse.

Diante dos fatos, a envolvida e aparelho, foram encaminhados à DPC local para serem tomadas as medidas cabíveis. O proprietário do aparelho celular não foi localizado.