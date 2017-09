Mulher é detida após invadir residência de ex-companheiro em Salgueiro

A Polícia Militar deteve uma mulher na noite do último sábado (23), após ela invadir a residência do ex-companheiro na Travessa Pimenta I, no bairro Santa Margarida, em Salgueiro. O homem telefonou para o 8° BPM e pediu ajuda, informando que a ex-cônjuge tinha adentrado sua casa bastante alterada, quebrado os vidros da porta e lhe agredido fisicamente com mordidas.

De acordo com a polícia, a acusada estava totalmente descontrolada e foi necessário o uso de algemas para manter o controle da situação. A mulher e a vítima foram levadas para a Delegacia de Polícia Civil de Salgueiro, onde a acusada foi submetida a um TCO (Termo Circunstanciado de Ocorrência) e liberada.

Via Blog Alvinho Patriota