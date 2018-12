Mulher é detida após tentar entrar em presídio com droga escondida em órgão genital em Arcoverde

Uma mulher de 25 anos foi detida após tentar entrar em uma unidade prisional de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco, com 200 g de maconha escondidas dentro do órgão genital, no domingo (2).

Segundo a Polícia Militar, durante a revista, a mulher estava muito nervosa, a agente penitenciária desconfiou e encontrou a droga. A suspeita confessou que introduziu a droga no órgão genital para entregar ao companheiro dela, que está preso.

Ainda de acordo com a PM, o detento foi chamado e disse que pediu para ela trazer a droga para ele. A polícia foi até a residência da mulher e encontrou outros dois papelotes de maconha. O casal foi levado para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)