Mulher é detida com arma e aves silvestres em Floresta

Uma mulher foi detida com uma arma municiada e duas aves silvestres na quarta-feira (17), em Floresta, no Sertão de Pernambuco. O flagrante foi realizado durante a segunda edição da Fiscalização Preventiva Integrada (FPI), que conta com a participação de mais 20 órgãos públicos e entidades não-governamentais.

Conforme a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os membros da FPI encontraram a arma com seis munições embaixo de um colchão, durante uma busca no quarto de uma residência. Ao verificar o registro do revólver foi descoberto que a arma possuía um registro de furto/roubo. No local, também foram apreendidas duas aves silvestres, que eram criadas pela mulher sem autorização do órgão ambiental.

A proprietária da casa informou que a arma havia sido deixada de herança pelo marido para o filho dela. Ela foi encaminhada à Delegacia de Polícia do Meio Ambiente (DEPOMA), que dará prosseguimento às medidas legais cabíveis e realizará a avaliação e soltura dos pássaros.

