Mulher é detida com cocaína no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada

Uma mulher de indenidade não revelada pela polícia foi detida com uma pequena quantidade de cocaína na tarde dessa terça-feira (13), no bairro Bom Jesus, em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo Informações da Polícia Militar, durantes rondas na Rua 10, policiais militares visualizaram a imputada se desfazendo de algo, de forma rápida, ao avistar a viatura.

Ainda de acordo com a PM, a droga foi encontrada próximo do local onde a suspeita estava.

Diante do exposto, a imputada foi conduzida até a delegacia local, para serem tomadas as medidas cabíveis.