Mulher é detida com pedra de crack no bairro Borborema, em Serra Talhada

Uma mulher de 31 anos foi detida pela polícia com uma pedra de crack na madrugada desse sábado (10) no bairro da Borborema em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, a referida droga foi encontrada dentro de uma carteira de cigarros, que estava com a imputada. Ainda de acordo com a PM, a acusada relatou que um conhecido seu, lhe ofereceu um cigarro que estava dentro da referida carteira e não sabia que lá havia o entorpecente.

A imputada foi encaminhada até a delegacia local junto com a droga apreendida, onde foi confeccionado um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).