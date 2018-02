Mulher é detida e levada à delegacia após agredir marido em Serra Talhada

Uma mulher de 26 anos acabou na delegacia de polícia na manhã do último domingo (18) após agredir fisicamente o seu marido, de 24 anos. O caso aconteceu no bairro da Cohab em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo informações da Polícia Militar, o casal começou a discutir e, logo em seguida, a mulher partiu para agressão que foi revidada pelo companheiro.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos à DPC para que fossem tomadas as devidas providências.