Mulher é detida em Serra Talhada, levando maconha para Presídio de Salgueiro

Uma mulher de 32 anos, foi detida pela polícia em uma van, nesse domingo (16), levando 108 gramas de maconha para o Presídio de Salgueiro, no Sertão Central.

De acordo com o 14º BPM, a droga foi encontrada no piso da frente do veículo, aproximadamente 108 gramas de maconha. Em depoimento a polícia, o motorista informou que estava transportando os passageiros para visitar parentes no presídio.

Ao serem indagados pelos policiais, sobre quem seria o proprietário da droga, ninguém se pronunciou. Novamente questionado, o motorista relatou que a sacola que foi encontrada com o entorpecente pertencia a imputada, mas ela negou.

Todos os passageiros juntamente com a acusada e o motorista, foram apresentados na delegacia local, onde foi lavrado o flagrante delito.