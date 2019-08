Mulher é detida suspeita de abandonar filha de dois anos para ingerir bebida alcoólica em PE

Na última quarta-feira (28) uma mulher de 33 anos foi detida suspeita de abandonar filha de dois anos para ingerir bebida alcoólica em Venturosa, no Agreste de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, o Conselho Tutelar informou que na manhã da quarta a suspeita saiu com a filha para levá-la ao posto de saúde, mas no meio do caminho parou em um local para beber e abandonou a criança sozinha no meio da rua.

Ainda de acordo com a PM, os conselheiros tutelares disseram que levaram a criança para o abrigo da cidade. A polícia realizou rondas para encontrar a suspeita, que foi localizada com sinais de embriaguez em frente à casa dela. A mulher foi levada para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)