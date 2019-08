Mulher é detida suspeita de deixar filhos de 2, 4 e 8 anos sozinhos em PE

Uma mulher de 24 anos foi autuada em flagrante por abandono de incapaz nesse domingo (4) em Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, vizinhos informaram que ela havia deixado os filhos de 2, 4 e 8 anos sozinhos em casa e que as crianças estavam chorando.

Ainda de acordo com a PM, quando os policiais chegaram no local encontraram as vítimas e, ao conversar com as crianças, elas disseram que a mãe tinha saído para um jogo de futebol e que no dia anterior também e deixado eles sozinhos.

A polícia acionou o Conselho Tutelar, que entregou as crianças para um parente responsável. A suspeita foi encaminhada para a Delegacia de Polícia Civil para o caso ser investigado. (G1)