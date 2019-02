Mulher é detida suspeita de matar homem a pedradas em PE

Uma mulher de 52 anos foi detida suspeita de matar um homem, de 61, na madrugada dessa terça-feira (12), no Centro de Bonito, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Civil, a suposta criminosa tem problemas mentais.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime é desconhecida. A Polícia Militar e a Guarda Municipal foram até o local onde o assassinato ocorreu. A suspeita e a vítima não tinham nenhum relacionamento afetivo ou familiar, conforme informou a polícia.

Tanto a mulher quanto os familiares dela, além dos policiais e guardas que estiveram no local do crime, foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município. O caso será investigado.

O corpo do homem foi levado para o Hospital de Bonito e, em seguida, será encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Caruaru. (G1)