Mulher é detida suspeita de maus tratos contra os próprios filhos em PE

Uma mulher de idade não informada foi detida suspeita de maus tratos contra os próprios filhos no Sítio Carrapateira, zona rural de Águas Belas, no Agreste de Pernambuco, nessa sexta-feira (17).

De acordo com a Polícia Militar, uma denúncia contra a mulher foi recebida, e quando a equipe chegou na casa da suspeita, juntamente com o conselho tutelar, encontraram a mulher junto dos filhos. A mãe da suspeita informou então que a filha agride com frequência os próprios filhos.

Ainda segundo a PM, a suspeita negou a acompanhar o policiamento, dizendo que ninguém a obrigaria ir à delegacia, porém ela foi detida e encaminhada para a Delegacia Regional onde deve responder pelo crime.

Do NE10 Interior