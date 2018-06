Mulher é detida suspeita de tráfico de drogas no Agreste de PE

Uma mulher de idade não informada foi detida na noite da quinta-feira (14) suspeita de tráfico de drogas em São Caetano, no Agreste de Pernambuco. De acordo com a Polícia Militar, ela estava comercializando drogas no Loteamento Pequena de Ouro.

Ainda segundo a PM, na casa foram apreendidos 21 pacotes de maconha e uma balança de precisão. A suspeita confessou que iria vender o entorpecente.

Tanto ela quanto o material apreendido foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município. (G1)