Mulher é encontrada morta dentro de casa após ter sido detida com droga em PE

Uma mulher foi encontrada morta dentro de casa no bairro João Mota, na manhã dessa segunda-feira (1º) em Caruaru, no Agreste de Pernambuco. Segundo a Polícia Militar, a equipe recebeu uma denúncia anônima contra a mulher e, durante a ocorrência, os policiais encontraram a vítima com drogas.

Ainda de acordo com a PM, a suspeita começou a se queixar de uma crise de asma e foi conduzida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Após ser medicada, a mulher foi levada à Delegacia de Plantão para as medidas cabíveis, de onde saiu bem e andando.

Sobre as agressões encontradas no corpo, a Polícia Militar informou que o caso está sendo apurado, mas que o efetivo alega não ter ocorrido agressões. A mulher foi levada para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru, onde constatou que a causa da morte foi por problema cardíaco.

A Secretaria de Saúde de Caruaru informou que, consta nos registros, que a paciente deu entrada na UPA do bairro Boa Vista também com uma crise de asma, no domingo (30). Após ser medicada ela foi liberada. (G1)