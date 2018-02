Mulher é encontrada pela PM com mãos ensanguentadas no bairro Bom Jesus em Serra Talhada

Uma mulher de 36 anos denunciou o seu marido, de 47 anos, após ter sofrido agressões do companheiro, na tarde dessa quarta-feira (31) em Serra Talhada, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a PM, uma viatura fazia rondas no bairro Bom Jesus, quando avistou a vítima com as mãos ensanguentadas, na Rua da Aurora.

Em depoimento a polícia, a mulher confirmou que o seu esposo teria lhe cortado com uma faca.

Ao fazer deslocamento a residência, o suspeito estava sentado na calçada e informou que a vitima quebrou o vidro da porta da casa do casal e acabou se cortando.

Diante dos fatos, os envolvidos foram conduzidos a DPC local para a adoção de medidas julgadas cabíveis.